Israele, Netanyahu: Preparati a ogni scenario su frontiera Libano

di lcl

Gerusalemme, 27 lug. (LaPresse/AP) - "I militari sono preparati per ogni scenario. Operiamo in tutte le arene per la difesa di Israele, vicino ai nostri confini e lontano dai nostri confini". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando in Parlamento, a proposito dell' "incidente di sicurezza" rilevato dall'esercito israeliano al confine con il Libano. Netanyahu ha detto che il governo sta seguendo da vicino gli sviluppi nel Nord del Paese.

