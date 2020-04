Israele, Likud chiede a Rivlin di dare mandato a Netanyahu

di lcl

Gerusalemme, 12 apr. (LaPresse/AP) - Il partito Likud ha chiesto al presidente Reuven Rivlin di affidare al proprio leader Benjamin Netanyahu l'incarico di formare il governo. Ciò darebbe a Netanyahu un mese di tempo in più per continuare le trattative per un accordo di coalizione con il partito Blu e Bianco di Benny Gantz, ma da una posizione negoziale molto più forte. La richiesta arriva dopo che il presidente Rivlin ha rifiutato di prorogare di altre due settimane il mandato affidato precedentemente a Gantz.

