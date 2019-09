Israele, esercito: 2 missili da Gaza intercettati da Iron Dome

di scp

Gerusalemme, 10 set. (LaPresse/AFP) - In una breve dichiarazione, l'esercito israeliano ha affermato che due missili lanciati dalla Striscia di Gaza sono stati intercettati dallo scudo missilistico israeliano Iron Dome. L'esercito ha detto che le sirene di allarme sono suonate vicino ad Ashkelon e Ashdod, senza fornire ulteriori dettagli. Proprio ad Ashdod, nell'Israele meridionale, il primo ministro Benjamin Netanyahu stava tenendo un incontro per la campagna elettorale per le elezioni legislative del 17 settembre ed è stato costretto a interromperlo.

