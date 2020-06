Israele, Emirati arabi: Annessione è provocazione, accenderà violenza ed estremisti

di scp

Torino, 12 giu. (LaPresse) - "Di recente, i leader israeliani hanno promosso discussioni entusiaste sulla normalizzazione delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti e altri stati arabi. Ma i piani israeliani per l'annessione e le discussioni sulla normalizzazione sono una contraddizione. Un atto unilaterale e deliberato, l'annessione è il sequestro illegale di terra palestinese. Sfida il consenso arabo - e invero internazionale - sul diritto palestinese all'autodeterminazione. Accenderà la violenza e risveglierà gli estremisti. Manderà onde d'urto in tutta la regione, specialmente in Giordania la cui stabilità - spesso data per scontata - avvantaggia l'intera regione, in particolare Israele". Lo scrive l'ambasciatore degli Emirati Arabi negli Stati Uniti, Yousef Al-Otaiba, in un intervento sul giornale israeliano Yediot Ahronot. "L'annessione è una provocazione", rimarca, "negli Emirati Arabi Uniti e in gran parte del mondo arabo, vorremmo credere che Israele sia un'opportunità, non un nemico".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata