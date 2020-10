Israele contro Erdogan: Disgustoso paragone con Shoah

di lcl

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Il ministero degli Esteri israeliano ha condannato le dichiarazioni fatte dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha paragonato la situazione dei musulmani in Europa e quella degli ebrei prima dell'Olocausto. "Israele rifiuta il disgustoso paragone fatto tra la lotta contro l'estremismo islamista in Francia e la politica nazista e il razzismo contro gli ebrei in Europa prima della Seconda guerra mondiale", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Lior Haiat, citato dai media locali.

