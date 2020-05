Israele, Borrell: Scoraggiare possibile annessione Cisgiordania

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Dobbiamo lavorare per scoraggiare ogni possibile iniziativa di annessione usando tutti i canali in possesso dell'Unione europea". Così l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell sulla possibilità che Israele annetta parte dei territori occupati della Cisgiordania, al termine della videoconferenza con i ministri degli Affari esteri Ue. "La soluzione del conflitto israelo palestinese rimane una priorità e uno degli interessi strategici per l'Ue", ha detto Borrell, "dobbiamo trovare una soluzione" attraverso una negoziazione che può essere possibile solo se verranno evitate "azioni unilaterali".

