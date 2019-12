Israele, approvato in prima lettura disegno legge per nuove elezioni

di mrc/scp

Gerusalemme, 11 dic. (LaPresse/AFP) - Il parlamentari israeliani hanno approvato in prima lettura un disegno di legge per sciogliere il Parlamento e fissare nuove elezioni il 2 marzo, il terzo voto in un anno. Il disegno di legge dovrebbe essere oggetto di altre due letture in giornata, mentre è fissata a mezzanotte la scadenza per la formazione di una nuova coalizione di governo per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo rivale Benny Gantz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata