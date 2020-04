Israele, ambasciatore Usa: Felicissimo per accordo di governo

di lrs

Milano, 20 apr. (LaPresse) - "Felicissimo di vedere che i due principali partiti politici israeliani, guidati dal primo ministro Netanyahu e dal membro della Knesset Gantz, hanno accettato di formare un governo di unità. Gli Stati Uniti non vedono l'ora di lavorare a stretto contatto con il nuovo governo per far avanzare i nostri valori e interessi condivisi a livello bilaterale e in tutto il mondo". Così su Twitter l'ambasciatore Usa in Israele, David Friedman, commenta l'accordo di governo di emergenza nazionale raggiunto fra Likud e Blu-Bianco.

