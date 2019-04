Israele al voto, Gantz sfida Netanyahu: premier cerca quinto mandato

Oltre sei milioni di israeliani sono chiamati al voto martedì 9 aprile per eleggere i 120 deputati della Knesset, in un voto che è soprattutto un referendum sul leader del Likud, Benyamin Netanyahu, primo ministro in cerca di un quinto mandato. Le urne si apriranno alle 7 locali (le 6 in Italia) fino alle 22 locali (le 21 in Italia).

Il principale sfidante del premier uscente è l'ex capo di Stato maggiore, Benny Gantz che accusa Netanyahu di una deriva autoritaria. Secondo i sondaggi, sarà testa a testa tra i due e gli elettori dovranno aspettare fino all'ultimo per sapere se il presidente Reuven Rivlin incaricherà di formare il prossimo governo: il sempre presente Netanyahu o il generale nuovo alla politica? Negli ultimi giorni, Netanyahu, 69 anni, di cui oltre 13 anni al potere, ha fatto di tutto per ottenere un quinto mandato. Come accadde nel 2015, ha tirato fuori dal cilindro una sorpresa dell'ultimo minuto, dicendosi pronto ad annettere gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da oltre cinquanta anni da Israele. Le colonie sono illegali secondo il diritto internazionale e tale annessione finirebbe per sigillare definitavamente la fine della soluzione dei due Stati, formula di riferimento delle Nazioni Unite per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Infine, nelle ultime ore di una campagna elettorale senza esclusione di colpi, Netanyahu sta impegnando tutte le sue forze per mobilitare tutti gli elettori di destra attorno al suo partito, il Likud.

Una tattica considerata comunque ad alto rischio per le altre formazioni di destra con le quali, in caso di vittoria, sarebbe stato chiamato a formare un governo di maggioranza ma che, alla fine, potrebbero non entrare neanche in Parlamento se il Likud mangiasse loro troppi voti. In tutta la sua campagna, Netanyahu ha definito tutti i suoi avversari "di sinistra" anche se l'alleanza Blu e Bianco (come i colori della bandiera di Israele) di Gantz è soprattutto di centrodestra. Con lui si sono candidati altri due ex capi di Stato maggiore: Moshe Yaalon e Gabi Ashkenazi. E del nuovo partito fa parte anche la formazione laica Yesh Atid dell'ex ministro delle Finanze Yair Lapid che, in caso di vittoria, si alternerà con Gantz alla guida del governo. Alla loro inesperienza in campo internazionale, Netanyahu oppone la sua statura di leader che parla da pari ai 'grandi' del mondo. Non a caso, ha assicurato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è a conoscenza delle sue intenzioni di annessione in Cisgiordania.

Gli ultimi sondaggi hanno dato il Likud e il Blu e Bianco gomito a gomito. Ma, con trenta seggi previsti per ciascuno, entrambi resterebbero comunque lontani dalla maggioranza assoluta (61 su 120) e dovrebbero alleaersi con altre formazioni per governare. Tuttavia, le proiezioni di voto per gli altri partiti sono più favorevoli a un blocco di destra guidato da Netanyahu. "C'è bisogno di un cambiamento, abbiamo un'opportunità di cambiare", ha sostenuto Gantz parlando alla radio militare. L'ex generale ha infatti puntato la campagna giocando sulla sua immagine di 'riconciliatore' dopo le divisioni portate dal premier. E ha più volta ricordato la spada di Damocle che pende su Netanyahu dopo le elezioni: l'accusa di corruzione. "La gente capisce, non è il diritto che è in pericolo, è Netanyahu che è in pericolo, questo è tutto", ha aggiunto. A sinistra di Gantz, laburisti e Meretz non dovrebbero raccogliere consensi sufficienti per fare un governo anche con un appoggio esterno dei partiti arabi. L'ex generale è pronto anche a dialogare anche a destra e con i partiti religiosi, ma non è detto che riuscirà a formare con loro un governo.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata