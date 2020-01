Isis annuncia attacchi a Israele e invita a contrastare piano pace Usa

di mrc/scp

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Il portavoce dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, in un audio, ha chiamato a raccolta tutti i membri dell'organizzazione, in particolare quelli in Sinai e in Siria, perchè prendano di mira gli ebrei e trasformino i territori occupati in campi di battaglia e di esperimenti missilistici. Lo riferisce il Jerusalem Post. Inoltre, invita i musulmani di tutto il mondo a contrastare il "piano di pace" in Medioriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

