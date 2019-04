Isis, al-Baghdadi ricompare in un video dopo 5 anni: "Bene attacchi in Sri Lanka, colpire forze francesi in Mali e Burkina Faso"

Abu Bakr al-Baghdadi, leader del gruppo estremista Stato islamico, è comparso per la prima volta da cinque anni in un video di propaganda, che è stato diffuso dall'organizzazione terroristica. Non è chiaro quando il filmato sia stato girato, ma Baghdadi vi parla al passato degli scontri per Baghouz, ultimo bastione dell'Isis in Siria, conclusi lo scorso mese. "La battaglia per Baghouz è finita", dichiara, seduto a gambe incrociate su cuscini, mentre parla con tre uomini dai volti oscurati.

Baghdadi - si legge in un tweet di Rita Katz, direttrice di Site Intel Group (organizzazione che monitora le attività dei gruppi jihadisti sul web) - elogia gli attentatori dello Sri Lanka, parlando di vendetta per Baghouz, e chiede di intensificare gli attacchi contro la Francia. In particolare, menziona direttamente Abu Walid al-Sahrawi (leader dello Stato islamico nel Grande Sahara), lodando lui e i suoi attentati contro le forze francesi e i loro alleati in Burkina Faso e Mali. Questo - spiega Katz - è l'endorsement più significativo fatto finora dall'Isis nei confronti di Sahrawi.

2) The video shows Baghdadi in a casual conversational setting with others (their faces blurred). He talks about war against "Crusaders" and about battles in #Baghouz #Syria being over, indicating that this interview was filmed somewhat recently. pic.twitter.com/BPqLP8QWSU — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 aprile 2019

