Iraq, Trump: Soleimani odiato e temuto in Iran, doveva essere ucciso anni fa

di scp

Milano, 3 gen. (LaPresse) - "Mentre l'Iran non sarà mai in grado di ammetterlo correttamente, Soleimani era odiato e temuto nel paese. Lì non sono rattristati quanto i loro leader faranno credere al mondo esterno. Avrebbe dovuto essere eliminato molti anni fa!". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump.

