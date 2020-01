Iraq, Trump: Se Iran colpirà bersagli Usa reazione anche sproporzionata

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - "Questi post dei media serviranno come notifica al Congresso degli Stati Uniti che se l'Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio degli Stati Uniti, gli Stati Uniti reagiranno rapidamente e completamente, e forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma è comunque dato". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

