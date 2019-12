Iraq, Trump: Iran pagherà grande prezzo per ogni vita persa o danno

di dab

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "L'Iran sarà ritenuto pienamente responsabile delle vite perse o dei danni subiti in qualsiasi delle nostre strutture. Pagheranno un grande prezzo. Questo non è un avvertimento, è una minaccia. Felice anno nuovo". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito agli attacchi portati all'ambasciata americana a Baghdad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata