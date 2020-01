Iraq, Trump: Il popolo non vuole essere dominato dall'Iran

di scp

Milano, 3 gen. (LaPresse) - "Gli Stati Uniti hanno versato all'Iraq miliardi di dollari all'anno, per molti anni. Questa è solo la punta di tutto il resto che abbiamo fatto per loro. Il popolo iracheno non vuole essere dominato e controllato dall'Iran, ma alla fine questa è la loro scelta. Negli ultimi 15 anni l'Iran ha guadagnato sempre più controllo sull'Iraq, e il popolo iracheno non ne è contento. Non potrà mai finire bene!". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump.

