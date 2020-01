Iraq, Pompeo: Spero Iran riduca intensità sue azioni, se no risponderemo

di scp

Baghdad (Iraq), 3 gen. (LaPresse/AP) - Parlando con Fox, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto di sperare che l'Iran "capisca la decisione americana e che la sua scelta sia quella di ridurre l'intensità, di intraprendere azioni coerenti con quello che fanno le nazioni normali. Nel caso in cui non lo fossero, e andassero nella direzione opposta, so che il presidente Trump e l'intero governo degli Stati Uniti sono pronti a rispondere in modo appropriato".

