Iraq, Pentagono valuta invio truppe in Libano da Vicenza

di mad

Washington (Usa), 3 gen. (LaPresse/AP) - Il Pentagono ha messo in guardia una brigata dell'esercito Usa in Italia, a Vicenza, per volare in Libano, se necessario, per proteggere l'ambasciata americana di Beirut, come parte di una serie di mosse militari per proteggere gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente. Parlando a condizione di anonimato, un funzionario ha detto che gli Stati Uniti potrebbero inviare da 130 a più di 700 uomini a Beirut dall'Italia.

