Iraq: la Protezione Civile spruzza disinfettante su pellegrini a Kerbala

(LaPresse) Migliaia di pellegrini musulmani sciiti si sono riuniti, nonostante la pandemia del coronavirus, nella città santa di Kerbala, in Iraq, per commemorare la morte dell'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Vista l'epidemia, le autorità irachene hanno adottato misure per arginare l'epidemia di virus, spruzzando disinfettante su santuari, strade e anche sui pellegrini in arrivo. Conosciuto come il pellegrinaggio Arbaeen, è considerato uno dei più grandi raduni al mondo.