Iraq, Khamenei: Schiaffo in faccia a Usa, azione militare non abbastanza

di mrc/scp

Milano, 8 gen. (LaPresse) - "La scorsa notte abbiamo dato uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti, ma l'azione militare non è abbastanza". Lo ha dichiarato la guida suprema iraniana l'Ayatollah Ali Khamenei in un discorso in tv dopo l'attacco alle basi americane in Iraq. Lo riporta l'agenzia Tasnim.

