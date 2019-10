Iraq, in migliaia sfidano coprifuoco: clacson e musica a tutto volume

di lrs

Baghdad (Iraq), 28 ott. (LaPresse/AFP) - Suoni di clacson e musica a tutto volume per le strade della capitale irachena Baghdad, mentre migliaia di persone hanno continuato a protestare contro il governo, nonostante un coprifuoco notturno dichiarato dall'esercito. Il coprifuoco di sei ore è entrato in vigore a mezzanotte (le 22 ora italiana) ma la gente è confluita nell'iconica Piazza Tahrir (Liberazione) di Baghdad in auto e a piedi per la quinta notte consecutiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata