Iraq, in migliaia a Keman per arrivo della salma di Soleimani

di ect

Milano, 7 gen. (LaPresse/AP) - A Kerman si è radunata un'enorme folla per la sepoltura di Qassem Soleimani. La salma del generale iraniano, ucciso in un raid americano a Baghdad, è arrivata nella cittadina dell'Iran sudoccidentale. In migliaia sono accorsi per assistere alle esequie.

