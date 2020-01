Iraq, Guterres: Il mondo non può permettersi un'altra guerra nel Golfo

di scp

Milano, 3 gen. (LaPresse) - "Questo è un momento in cui i leader devono esercitare la massima moderazione. Il mondo non può permettersi un'altra guerra nel Golfo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, secondo quanto riportato in una nota del suo portavoce Farhan Haq, che rimarca come Guterres abbia "costantemente sostenuto la de-escalation nel Golfo. È profondamente preoccupato per la recente escalation".

