Iran, veto Trump a risoluzione Congresso che limita poteri militari

di lrs

Milano, 6 mag. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha posto il veto a una risoluzione volta a limitare la sua capacità di intraprendere azioni militari contro l'Iran.

"Questa è stata una risoluzione molto offensiva, introdotta dai democratici come parte di una strategia per vincere le elezioni il 3 novembre dividendo il Partito Repubblicano", ha sottolineato l'inquilino della Casa Bianca in una nota. "I pochi repubblicani che hanno votato a favore hanno fatto il gioco" dei dem, ha aggiunto. Insomma, secondo Trump, "il Congresso non avrebbe dovuto approvare questa risoluzione".

