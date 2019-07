Iran, Usa: Coalizione internazionale per scortare navi nel Golfo

di vln

Washington (Usa), 11 lug. (LaPresse/AFP) - Gli Stati Uniti hanno in programma di formare una coalizione internazionale per scortare le navi mercantili nel Golfo, dopo diversi attacchi alle petroliere attribuite all'Iran da parte Washington. Lo ha confermato il generale Mark Milley, alto funzionario dell'esercito americano, davanti a una commissione del Senato che doveva confermare la sua nomina alla carica di capo dello stato maggiore degli Stati Uniti. "Cercheremo con questa coalizione (...) di fornire una scorta militare navale alle navi mercantili" per garantire la libertà di navigazione in questa zona strategica per il trasporto di petrolio, ha spiegato.

