Iran, Ue: Rammarico per sanzioni Usa, continueremo a lavorare con Zarif

di scp

Bruxelles (Belgio), 1 ago. (LaPresse/AFP) - L'Unione europea "si rammarica" della decisione degli Stati Uniti di sanzionare il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e "continuerà a lavorare" con lui. Lo ha detto un portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Federica Mogherini. "Ci dispiace per questa decisione", ha dichiarato Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, "da parte nostra, continueremo a lavorare con Zarif in qualità di più alto diplomatico dell'Iran e per l'importanza di mantenere relazioni diplomatiche" con Teheran. L'Unione europea si oppone alla politica dell'amministrazione americana per cercare di salvare l'accordo sul nucleare, raggiunto nel 2015 con Teheran ma indebolito dal ritiro americano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata