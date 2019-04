Iran, truppe Usa inserite in lista organizzazioni terroristiche

di ect

Teheran (Iran), 8 apr. (LaPresse/AFP) - Il Supremo consiglio di sicurezza nazionale iraniano ha dichiarato gli Stati Uniti come "sponsor dello stato del terrorismo" e le forze statunitensi nella regione "gruppi terroristici", hanno riferito i media statali. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa ufficiale Irna, si dice che la decisione arriva in risposta "all'azione illegale e sciocca" di Washington di designare le Guardie rivoluzionarie iraniane a organizzazione terroristica.

