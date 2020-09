Iran, Trump: Risposta Usa a qualsiasi attacco sarà mille volte maggiore

di fct

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Qualsiasi attacco da parte dell'Iran, in qualsiasi forma, contro gli Stati Uniti vedrà un attacco all'Iran di grandezza 1.000 volte maggiore". E' quanto scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, commentando l'indiscrezione di Politico di ieri secondo cui l'Iran starebbe valutando l'ipotesi di assassinare l'ambasciatrice Usa in Sudafrica, Lana Marks, per vendicare l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso lo scorso 3 gennaio in Iraq con un drone.

