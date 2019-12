Iran, Trump: Persone uccise per aver protestato

di mad

Londra (Regno Unito), 3 dic. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha denunciato la repressione dell'Iran nei confronti dei manifestanti antigovernativi, mentre i gruppi per i diritti hanno affermato che il bilancio delle vittime è aumentato vertiginosamente. "Molte molte persone vengono uccise in Iran per il solo fatto di protestare", ha detto Trump ai giornalisti in vista del vertice della Nato a Londra. "È una cosa terribile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata