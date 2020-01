Iran, Trump: No a nuovo massacro manifestanti pacifici

di bdr

Washinghton (Usa), 11 gen. (LaPresse) - "Il governo iraniano deve consentire ai gruppi per i diritti umani di monitorare e riferire fatti reali sulle proteste in corso da parte del popolo iraniano. Non può esserci un altro massacro di manifestanti pacifici, né un'altra chiusura di Internet. Il mondo sta guardando". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump.

