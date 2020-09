Iran, Trump: Farò un grande accordo con Teheran dopo le elezioni

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - "Farò un grande accordo con l'Iran. Li aiuterò in ogni modo possibile. Ma dovranno aspettare fino a dopo le elezioni". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale, citato da The Times of Israel.

