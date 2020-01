Iran, Trump: "Con me presidente non avrà mai la bomba atomica"

"Finché sarò presidente degli Stati Uniti, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare". Così il presidente Usa, Donald Trump, ha aperto il suo discorso a seguito degli attacchi missilistici dell'Iran contro le forze Usa in Iraq, in risposta all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani il 3 gennaio in un raid degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq. "Nessun americano è rimasto ferito nell'attacco della notte scorsa da parte del regime iraniano. Tutti i soldati sono rimasti incolumi", ha poi aggiunto Trum che ha spiegato: "Nessuna vita americana e irachena è stata perduta, grazie alle precauzioni adottate e al sistema di avviso anticipato". :

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata