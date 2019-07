Iran, telefonata Trump_Netanyahu su 'attività dannose' Teheran

di vln

Washington (Usa), 11 lug. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere delle attività "dannose" dell'Iran. Lo ha annunciato la Casa Bianca. "I due leader hanno parlato della cooperazione tra gli Stati Uniti e Israele per promuovere la loro sicurezza nazionale (...), in particolare degli sforzi per prevenire le attività dannose dell'Iran nella regione", secondo l'esecutivo statunitense.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata