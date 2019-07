Iran, Teheran offre accordo a Usa: Più ispezioni, via sanzioni

di ect

Milano, 18 lug. (LaPresse) - L'Iran ha offerto un accordo agli Stati Uniti in cui accetterebbe formalmente e permanentemente ispezioni rafforzate sul suo programma nucleare, in cambio della revoca permanente delle sanzioni americane. Lo riporta il Guardian. Ad avanzare l'offerta è stato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in visita a New York.

