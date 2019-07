Iran, Teheran: Entro 60 giorni supereremo altri limiti accordo

di vln

Teheran (Iran), 7 lug. (LaPresse/AFP) - Nuovo ultimatum dall'Iran sul nucleare: Teheran ha minacciato di superare altri impegni presi nell'ambito dell'accordo sul nucleare del 2015 in "60 giorni" a meno che non si trovi una "soluzione" con i partner nell'accordo per soddisfare le sue richieste. "Speriamo di trovare una soluzione, altrimenti, tra 60 giorni, inizieremo la terza fase" del piano per ridurre gli impegni presi dall'Iran, ha annunciato alla stampa Abbas Araghchi, vice ministro degli Affari esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata