Iran, Rohani presenta 'bilancio di resistenza' contro sanzioni Usa

di vln

Teheran (Iran), 8 dic. (LaPresse/AFP) - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha presentato in Parlamento quello che ha definito il "bilancio di resistenza" contro le sanzioni asfissianti imposte dagli Stati Uniti. "L'anno prossimo, come l'anno in corso, il nostro bilancio sarà un bilancio di resistenza e perseveranza contro le sanzioni", ha affermato Rohani.

