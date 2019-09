Iran, Rohani: Nei prossimi giorni ulteriore riduzione accordo nucleare

di scp

Teheran (Iran), 3 set. (LaPresse/AFP) - L'Iran potrebbe ulteriormente ridurre i suoi impegni nell'accordo sul nucleare "nei prossimi giorni" se "entro giovedì" i negoziati in materia con gli europei "non porteranno nessun risultato". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani parlando in Parlamento.

