Iran, Regno Unito esprime estremo disappunto ad ambasciatore

di mad

Londra (Regno Unito), 20 lug. (LaPresse/AFP) - Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha detto di aver espresso al suo omologo iraniano il suo "estremo disappunto" dopo che l'Iran ha sequestrato una petroliera del Regno Unito nel Golfo. In un tweet, Hunt ha detto di aver parlato con il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif "e ha espresso estremo disappunto per il fatto che, dopo avermi rassicurato lo scorso sabato, l'Iran si è comportato in modo opposto".

