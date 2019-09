Iran, primo ministro pachistano: Trump mi ha chiesto di mediare

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il primo ministro pachistano, Imran Khan, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, gli ha chiesto di mediare con l'Iran per disinnescare le tensioni. "Trump mi ha chiesto che se avessimo potuto ridimensionare la situazione e magari trovare un altro accordo", ha detto Khan ai giornalisti, alle Nazioni Unite, dopo aver incontrato sia Trump che il presidente iraniano Hassan Rouhani.

