Iran, Pompeo: Utilizza programma spaziale per sviluppare missili

di lcl/gng

Milano, 11 feb. (LaPresse) - "Il regime iraniano utilizza il lancio dei satelliti per sviluppare i suoi missili balistici". Lo ha detto il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, accusando l'Iran di sviluppare e testare missili balistici "sotto le mentite spoglie di un programma spaziale pacifico". "Ogni lancio, fallito o no, consente all'Iran di acquisire esperienza nell'uso di tecnologie che potrebbero avvantaggiare i suoi programmi missilistici", ha aggiunto Pompeo, secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato, sottolineando che "gli Stati Uniti continueranno a fornire supporto in tutto il mondo per far fronte alle spericolate attività missilistiche balistiche del regime iraniano e continueremo a imporre un'enorme pressione al regime affinché cambi il suo comportamento". "Il principale sponsor statale mondiale del terrorismo non dovrebbe essere autorizzato a sviluppare e testare missili balistici", ha concluso Pompeo.

