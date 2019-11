Iran, Pompeo: Gli Stati Uniti vi ascoltano, sono con voi

di ect

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Ho un messaggio per il popolo iraniano: gli Stati Uniti vi ascoltano, gli Stati Uniti vi supportano, gli Stati Uniti sono con voi". Lo scrive in un tweet il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. "Dopo 40 anni di tirannia, l'orgoglioso popolo iraniano non rimane in silenzio agli abusi del proprio governo. Non staremo zitti neanche noi", aggiunge riferendosi alle nuove proteste scatenate dal caro-benzina in Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata