Iran, Pentagono invia nave da guerra e missili in Medio Oriente

di lrs

Washington (Usa), 10 mag. (LaPresse) - Il Pentagono ha annunciato venerdì che una nave da guerra che trasporta veicoli, inclusi anfibi e una batteria di missili Patriot, verrà inviata in Medio Oriente, in aggiunta allo spiegamento di una portaerei nella regione, di fronte alle minacce di attacchi "imminenti" attribuiti all'Iran.

"Questo equipaggiamento entrerà a far parte del gruppo di attacco aereo della Uss Abraham Lincoln e del distaccamento speciale degli aeromobili della Us Air Force nella regione del Medio Oriente in risposta a indicazioni di migliori preparativi iraniani per operazioni offensive contro le forze statunitensi e i nostri interessi", ha giustificato il Dipartimento americano della Difesa in una nota.

