Iran, Nyt: Ahmadinejad apre a negoziati diretti con il Trump

di bdr

Milano, 19 lug. (LaPresse) - In una intervista al New York Times, l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad apre alla possibilità di un negoziato tra Iran e Stati Uniti. "Il presidente Trump è un uomo d'azione", ha affermato Ahmadinejad in una lunga intervista telefonica con il New York Times. "È un uomo d'affari e quindi è in grado di calcolare i costi-benefici e prendere una decisione. Noi gli diciamo 'calcoliamo il costo-beneficio a lungo termine delle nostre due nazioni e non siamo miopi'". Trump però, per Ahmadinejad, dovrebbe allentare le sanzioni. In tal caso, a suo avviso, Khamenei potrebbe approvare i negoziati con gli Usa.

