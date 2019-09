Iran, Merkel incontra separatamente Trump e Rohani

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si incontrerà separatamente oggi alle Nazioni unite con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente iraniano Hassan Rouhani. Lo ha detto un funzionario tedesco. La notizia degli incontri di Merkel segna un raddoppio degli sforzi mentre anche il presidente francese Emmanuel Macron vede i due leader nel tentativo di organizzare un vertice storico per allentare le tensioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata