Iran, media: Attività del reattore nucleare di Arak verranno riprese

di scp

Milano, 28 lug. (LaPresse) - Il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Ali Akbar Salehi, ha detto ai parlamentari che l'Iran riprenderà le attività del reattore nucleare di acqua pesante di Arak. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna, rilanciata dai media arabi, citando un deputato che ha partecipato alla riunione, il portavoce della fazione 'indipendente' in Parlamento, Mehrdad Lahouti. Secondo quest'ultimo, Salehi ha sottolineato la necessità di continuare le attività nucleari. L'acqua pesante può infatti essere impiegata nei reattori per produrre plutonio, usato nelle testate nucleari.

