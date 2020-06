Iran, mandato di arresto nei confronti di Trump per l'uccisione del generale Soleimani

L'Iran ha emesso un mandato d'arresto, e chiesto in parallelo aiuto all'Interpol per attuarlo, nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di 30 altre persone, ritenute responsabili del raid che uccise il generale Qassem Soleimani a Baghdad. Lo ha fatto sapere il procuratore di Teheran Ali Alqasimehr. Trump non rischia l'arresto, ma il passo dell'Iran pare destinato a far aumentare la tensione tra i due Paesi. Trump, ha detto Alqasimehr all'agenzia Irna, è accusato di "omicidio e terrorismo". Non ha tuttavia identificato chi siano le altre persone chiamate in causa.

Il mandato d'arresto per Donald Trump "È una mossa propagandistica che nessuno prende sul serio e fa sembrare gli iraniani sciocchi" il commento dell'inviato speciale Usa per l'Iran, Brian Hook.

