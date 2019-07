Iran, Londra a navi britanniche: Stare fuori da Stretto Hormuz

di mad

Londra (Regno Unito), 20 lug. (LaPresse) - Il Regno Unito ha sollecitato le navi britanniche a rimanere "fuori dall'area" dello Stretto di Hormuz per un "periodo provvisorio" dopo che l'Iran ha sequestrato una petroliera con bandiera britannica. "Restiamo profondamente preoccupati per le azioni inaccettabili dell'Iran, che rappresentano una chiara sfida per la libertà di navigazione internazionale, e abbiamo consigliato alle navi britanniche di rimanere fuori dalla zona per un periodo", ha detto un portavoce del governo britannico in una dichiarazione.

