Iran, Khamenei: Trump ha disonorato il prestigio americano

di scp

Teheran (Iran), 3 nov. (LaPresse/AFP) - "Questo nuovo presidente degli Stati Uniti ha disonorato il residuo prestigio dell'America e della democrazia liberale". È l'affondo della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, in un discorso a Teheran postato sul suo account Twitter persiano. "Il duro potere degli Stati Uniti, cioè il loro potere economico e militare, è anche in calo", ha aggiunto Khamenei dopo l'annuncio di Trump di nuove sanzioni in vigore da lunedì.

