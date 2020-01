Iran, Johnson-Macron: Impegno per accordo su nucleare ma no armi a Teheran

di scp

Milano, 19 gen. (LaPresse) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a margine della Conferenza di Berlino sulla Libia. Johnson ha sottolineato la necessità di porre fine ai combattimenti e che tutte le parti sostengano i colloqui di pace. Sull'Iran, i leader "hanno ribadito il loro impegno nei confronti del Jcpoa", l'accordo sul nucleare iraniano, e "hanno riconosciuto la necessità di definire un quadro a lungo termine per impedire all'Iran di acquisire un'arma nucleare. Hanno concordato sull'importanza della de-escalation e della collaborazione con i partner internazionali per trovare una via diplomatica per le tensioni attuali".

