Iran, in corso massiccia esercitazione aeronautica militare

di mrc/mad

Milano, 22 nov. (LaPresse) - Le unità dell'aeronautica militare iraniana hanno iniziato, questa mattina, la seconda parte di un'esercitazione militare su larga scala, nome in codice 'Guardians of Velayat Sky-98', nella provincia centrale di Semnan. Lo riporta l'agenzia Mehr. L'esercizio congiunto di difesa aerea si svolge in un'area di 416mila chilometri quadrati, simulando l'area generale del Golfo Persico e lo Stretto strategico di Hormuz. L'attività, scrive ancora l'agenzia iraniana, ha lo scopo di testare le più recenti attrezzature militari del Paese e di migliorarne la preparazione di fronte alle potenziali minacce in condizioni simulate di guerra reale. L'esercitazione include vari tipi di sistemi missilistici e radar per contrastare le minacce aeree a bassa, media e alta quota.

