Iran, gli Usa inviano portaerei: "Non cerchiamo guerra, ma risponderemo agli attacchi"

Gli Stati Uniti stanno inviando un gruppo di portaerei e una task force di bombardieri in Medioriente per lanciare un messaggio "chiaro e inconfondibile" all'Iran. "In risposta a una serie di indicazioni e avvertimenti preoccupanti, gli Stati Uniti stanno schierando il gruppo di attacco USS Abraham Lincoln Carrier Strike e una task force di bombardieri nella regione del Comando centrale degli Stati Uniti", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.

Lo schieramento è finalizzato a inviare "un chiaro e inconfondibile messaggio al regime iraniano: qualsiasi attacco agli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati si scontrerà con una forza inesorabile", ha aggiunto Bolton. "Gli Stati Uniti non stanno cercando la guerra con il regime iraniano, ma siamo pronti a rispondere a qualsiasi attacco", ha concluso.

